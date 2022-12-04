США сосредоточятся на том, чтобы Иран не передал России оружие, ядерная сделка – не приоритет.
Основными направлениями политики США по Ирану теперь станут недопущение поставок иранского оружия в РФ и поддержка протестующих против режима аятоллы, а не переговоры о возобновлении ядерного соглашения
Об этом в интервью Bloomberg рассказал спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли.
"Иран не заинтересован в соглашении, и мы сосредоточены на других вещах. Просто сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать основополагающие устремления иранского народа", – сказал он.
Мелли также отметил, что Иран возобновил обогащение урана вопреки предыдущим ограничениям, а также существенно ограничил доступ Международного агентства по атомной энергии на свои объекты, что признали и в МАГАТЭ.
Формально переговоры между Ираном, США, ЕС и Россией по поводу ядерной сделки не прекращались, но с конца августа стороны не встречались вместе.
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"В чем смысл? Почему мы должны сосредотачиваться на этом, если Иран возвращается с неприемлемыми требованиями? Пока мы не собираемся сосредотачиваться на ядерном соглашении, потому что мы не можем постоянно возвращаться назад, а потом быть обманутыми", – подчеркнул спецпредставитель США. из Ирана.
Мелли добавил, что целью Штатов является "сорвать, задержать, сдержать и наложить санкции" на поставку оружия в Россию из Ирана. Он подчеркнул, что поставка иранских ракет или помощь Тегерана в создании военных производственных мощностей в России станет "пересечением новых красных линий".
- Напомним, 22 ноября иранские и украинские эксперты провели встречу на тему дронов, которые используют россияне.
- 23 ноября минобороны Британии сообщило, что израильское правительство в последнее время передало многим западным государствам и высокопоставленным представителям НАТО досье о поставках иранского оружия в Россию.
- 3 декабря стало известно, что Иран попросил РФ помочь подавить народное восстание путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с массовыми беспорядками.
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