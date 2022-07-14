США сообщают об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Воздушных сил США.

Отмечается, что пуск ракет производился со стратегического бомбардировщика B-52H. В ходе предварительного испытания возникли проблемы с отделением ракеты от самолета.

В компании Lockheed прокомментировали, что эти испытания показали способность ракеты набирать и удерживать гиперзвуковую скорость, позволили собрать важные данные для дальнейшей работы и подтвердили безопасное отделение ракеты от самолета во время пуска.

В воздушных силах говорят, что дальнейшие испытания состоятся позже в этом году.

В то же время Агентство по передовым оборонным разработкам (DARPA) сообщило об успешном первом испытании гиперзвукового оружия, которое проводилось в Нью Мексико. Их Operational Fires – система наземного базирования.

Гиперзвуковые ракеты двигаются в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука - около 6200 км в час.

8 июля сенаторы США заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS . Грэм и Блюменталь являются соавторами резолюции, призывающей Госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий документ сенаторы внесли на рассмотрение 10 мая 2022 г. А уже 23 июня комитет Сената по международным отношениям проголосовал за эту резолюцию, позволяющую в будущем вынести документ на голосование в Сенате.

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