США сообщат о закрытии своего авиапространства для самолетов РФ, - WSJ
Правительство США запретит самолетам РФ находиться в американском воздушном пространстве из-за полномасштабной российско-украинской войны
Об этом со ссылкой на президента США Джо Байдена пишет The Wall Street Journal.
"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов – дальнейшей изоляции России – и дополнительного давления на их экономику", - отметил Джо Байден.
Указы вступят в силу 2 марта. Они будут означать запрет полетов над США на любом самолете, который принадлежит, сертифицирован, эксплуатируется, зарегистрирован, зафрахтован, арендован или контролируется россиянином. Запрет относится к регулярным и чартерным пассажирским и грузовым рейсам.
- Напомним, ранее Джо Байден заявил об изоляции РФ от воздушного пространства США и благ цивилизованного мира.
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