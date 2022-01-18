США сомневаются, что Германия пойдет на жесткие санкции в отношении РФ, в том числе против "Северного потока-2", - Bloomberg
В Вашингтоне не уверены, что Германия введет жесткие санкции против Москвы, в том числе по газопроводу "Северный поток-2", в случае вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации издания, ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2" и растущая угроза со стороны России может послужить поводом для разногласий между США и Германией. Один из бывших чиновников заявил, что в Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина ввести жесткие санкции в отношении Москвы.
По словам депутата Бундестага социал-демократа Нильса Шмидта, США призывают Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией. Он отметил, что в случае введения более жестких санкций против РФ Европе придется заплатить высокую экономическую цену, включая возможные проблемы по поставкам энергоносителей.
Шмид добавил, что у Германии "есть веские причины" не вводить жесткие санкции против РФ.
Напомним, 14 января в Сенате США представили законопроект , которым предлагается ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и некоторых секторов российской экономики в случае вторжения РФ в Украину.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.
- 10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.
- Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт считает газопровод "Северный поток-2" чисто экономическим проектом и призвала не связывать его с агрессией РФ по отношению к Украине.
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