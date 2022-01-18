США сомневаются, что Германия пойдет на жесткие санкции в отношении РФ, в том числе против "Северного потока-2", - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .



По информации издания, ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2" и растущая угроза со стороны России может послужить поводом для разногласий между США и Германией. Один из бывших чиновников заявил, что в Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина ввести жесткие санкции в отношении Москвы.



По словам депутата Бундестага социал-демократа Нильса Шмидта, США призывают Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией. Он отметил, что в случае введения более жестких санкций против РФ Европе придется заплатить высокую экономическую цену, включая возможные проблемы по поставкам энергоносителей.



Шмид добавил, что у Германии "есть веские причины" не вводить жесткие санкции против РФ.



Напомним, 14 января в Сенате США представили законопроект , которым предлагается ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и некоторых секторов российской экономики в случае вторжения РФ в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.

Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт считает газопровод "Северный поток-2" чисто экономическим проектом и призвала не связывать его с агрессией РФ по отношению к Украине.