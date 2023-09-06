США согласовали продажу Польши 96 вертолетов Apache

Об этом в Твиттер написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польши 96 вертолетов Apache с радарами и оружием!" – пишет Блащак.

Министр польской национальной обороны добавил, что страна начинает переговоры по цене на эти вертолеты с американской стороной.

По словам Блащака, до завершения всех процедур и доставки в Польшу закупленных вертолетов армия США обеспечит страну вертолетами Apache по собственным ресурсам.

Справочно. Apache – американский основной ударный вертолет, состоящий на вооружении армии США и около 20 других стран мира.