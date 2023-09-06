США согласовали продажу Польши 96 вертолетов Apache
В среду, 6 сентября, Соединенные Штаты Америки дали согласие на продажу Варшаве 96 ударных вертолетов Apache
Об этом в Твиттер написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польши 96 вертолетов Apache с радарами и оружием!" – пишет Блащак.
Министр польской национальной обороны добавил, что страна начинает переговоры по цене на эти вертолеты с американской стороной.
По словам Блащака, до завершения всех процедур и доставки в Польшу закупленных вертолетов армия США обеспечит страну вертолетами Apache по собственным ресурсам.
Справочно. Apache – американский основной ударный вертолет, состоящий на вооружении армии США и около 20 других стран мира.
- 5 мая стало известно, что США предоставят Польше 8 Apache по собственным запасам – еще до подписания контракта на закупку почти сотни таких вертолетов.
- 13 августа министр обороны Польши заявил , что Apache будут патрулировать границу с Беларусью, но еще ожидается согласование конгресса США на их выделение.
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