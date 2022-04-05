США согласовали продажу Болгарии истребителей F-16

Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ, пишет "Европейская правда".

Госдепартамент проинформировал Конгресс США о намерении продать Болгарии эти истребители, а также боеприпасы на общую сумму в $1,67 млрд.

Закупка восьми новых истребителей F-16 Block 70 у США является одним из приоритетных проектов модернизации вооруженных сил Болгарии.

В начале 2019 года между правительствами Болгарии и США было подписано четыре соглашения о закупке восьми F-16 и сопутствующего оборудования, услуг и вооружения.

Минобороны Болгарии также планирует второй этап закупок, в рамках которых будут приобретены еще восемь самолетов F-16.

Ранее звучали предложения о том, что Болгария может передать свои самолеты Су-25 и МиГ-29 украинской армии, если получит от США истребители.

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