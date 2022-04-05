США согласовали продажу Болгарии истребителей F-16
Соединенные Штаты одобрили продажу Болгарии восьми истребителей F-16, чтобы повысить безопасность страны в условиях войны в Украине
Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ, пишет "Европейская правда".
Госдепартамент проинформировал Конгресс США о намерении продать Болгарии эти истребители, а также боеприпасы на общую сумму в $1,67 млрд.
Закупка восьми новых истребителей F-16 Block 70 у США является одним из приоритетных проектов модернизации вооруженных сил Болгарии.
В начале 2019 года между правительствами Болгарии и США было подписано четыре соглашения о закупке восьми F-16 и сопутствующего оборудования, услуг и вооружения.
Минобороны Болгарии также планирует второй этап закупок, в рамках которых будут приобретены еще восемь самолетов F-16.
- Ранее звучали предложения о том, что Болгария может передать свои самолеты Су-25 и МиГ-29 украинской армии, если получит от США истребители.
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