США сняли санкции с ряда дочерних структур российского Сбербанка в Казахстане
В среду 8 марта Соединенные Штаты Америки сняли санкционные ограничения по ряду дочерних структур российского Сбербанка в столице Казахстана
Об этом сообщает министерство финансов США.
Из списка санкций исключили не менее четырех дочерних структур Сбербанка. Они зарегистрированы в столице Казахстана в городе Алматы.
Речь идет об акционерном обществе "Сбербанк России", которое называется "ТехакаБанк".
Кроме того, Минфин США ввел санкции против восьми граждан Ирана. В частности:
- Бахрам Абдоллахинджад, генеральный директор Института Наджи Парс Амина;
- Махди Амири – технический директор отдела по вопросам киберпространства, заместитель генеральной прокуратуры Ирана;
- Реза Асгариан – генеральный директор Naji Pas Company;
- Сайед Абдолрахим Мусави – главнокомандующий армией Исламской Республики Иран;
- Голамреза Рамезаниан Сани – генеральный директор Entebagh Gostar Sepehr Company;
- Хабиб Шахсавари – командующий провинциальным корпусом часовых исламской революции Шохада в провинции Западный Азербайджан.
Также Дариуш Бахши и Али Чахармахали подверглись санкциям, их должности не были указаны.
Ограничения касаются трех иранских компаний – Naji Pas Company, Entebagh Gostar Sepehr Company и Института Наджи Парс Амин.
Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и провел встречу с президентом Касимом-Жомартом Токаевым.
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