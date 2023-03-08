Об этом сообщает министерство финансов США.

Из списка санкций исключили не менее четырех дочерних структур Сбербанка. Они зарегистрированы в столице Казахстана в городе Алматы.

Речь идет об акционерном обществе "Сбербанк России", которое называется "ТехакаБанк".

Кроме того, Минфин США ввел санкции против восьми граждан Ирана. В частности:

Бахрам Абдоллахинджад, генеральный директор Института Наджи Парс Амина;

Махди Амири – технический директор отдела по вопросам киберпространства, заместитель генеральной прокуратуры Ирана;

Реза Асгариан – генеральный директор Naji Pas Company;

Сайед Абдолрахим Мусави – главнокомандующий армией Исламской Республики Иран;

Голамреза Рамезаниан Сани – генеральный директор Entebagh Gostar Sepehr Company;

Хабиб Шахсавари – командующий провинциальным корпусом часовых исламской революции Шохада в провинции Западный Азербайджан.

Также Дариуш Бахши и Али Чахармахали подверглись санкциям, их должности не были указаны.

Ограничения касаются трех иранских компаний – Naji Pas Company, Entebagh Gostar Sepehr Company и Института Наджи Парс Амин.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и провел встречу с президентом Касимом-Жомартом Токаевым.