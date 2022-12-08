США сняли ограничения на продажу F-16 для Турции, - СМИ

Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

Проправительственное турецкое медиа сообщило, что согласно черновику бюджета Пентагона, ограничения на поставки Турции F-16 устранены. Сначала некоторые конгрессмены и сенаторы потребовали обусловить продажу самолетов запретами на применение их против курдов и в действиях в Эгейском море, которые провоцируют напряженность в отношениях с Грецией.

Кроме того, конгрессмены потребовали наказать Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Но, похоже, возобладало мнение о том, что в первую очередь необходимо обеспечить прием в НАТО Швеции и Финляндии, которые подали заявки сразу после нападения России на Украину.

Напомним, в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы договориться о разблокировании поставок истребителей F-16.

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