США сняли ограничения на продажу F-16 для Турции, - СМИ
США сняли ограничения на продажу Турции самолетов F-16, введенные ранее, что было одним из условий Анкары по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.
Проправительственное турецкое медиа сообщило, что согласно черновику бюджета Пентагона, ограничения на поставки Турции F-16 устранены. Сначала некоторые конгрессмены и сенаторы потребовали обусловить продажу самолетов запретами на применение их против курдов и в действиях в Эгейском море, которые провоцируют напряженность в отношениях с Грецией.
Кроме того, конгрессмены потребовали наказать Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Но, похоже, возобладало мнение о том, что в первую очередь необходимо обеспечить прием в НАТО Швеции и Финляндии, которые подали заявки сразу после нападения России на Украину.
- Напомним, в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы договориться о разблокировании поставок истребителей F-16.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное