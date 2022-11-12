США снимают с консервации танки M1A1 Abrams: что известно
Военные США приступили к расконсервации нескольких десятков танков M1A1 Abrams, которые в 2021 году были сняты с вооружения Корпуса морской пехоты
Об этом сообщает Army Recognition.
Отмечается, что танки M1A1 Abrams отправились с базы хранения Sierra Army Depot на ремонтную базу Anniston для последующего восстановления и модернизации. Корпус морской пехоты США имел 400 танков M1A1 Abrams. Последние танки этого образца были сняты с вооружения в рамках структурной реформы американской морской пехоты.
Известно, что эти танки американцы хотят модернизировать в версию M1A2 SEP V3, а также, что обновленные машины может получить Польша. В июле 2022 года Пентагон пообещал полякам передать 116 своих M1A1 Abrams в качестве компенсации за передачу ВСУ почти 250 советских танков Т-72.
По данным The Military Balance, к концу прошлого года вооруженные силы США имели в строю около 2500 танков M1A1 Abrams разных модификаций и еще более 3700 машин этого типа на хранении.
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