Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что танки M1A1 Abrams отправились с базы хранения Sierra Army Depot на ремонтную базу Anniston для последующего восстановления и модернизации. Корпус морской пехоты США имел 400 танков M1A1 Abrams. Последние танки этого образца были сняты с вооружения в рамках структурной реформы американской морской пехоты.

Известно, что эти танки американцы хотят модернизировать в версию M1A2 SEP V3, а также, что обновленные машины может получить Польша. В июле 2022 года Пентагон пообещал полякам передать 116 своих M1A1 Abrams в качестве компенсации за передачу ВСУ почти 250 советских танков Т-72.

По данным The Military Balance, к концу прошлого года вооруженные силы США имели в строю около 2500 танков M1A1 Abrams разных модификаций и еще более 3700 машин этого типа на хранении.

10 ноября США объявили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. В частности, Штаты передадут Украине системы противовоздушной обороны Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb