США снаряжают в Украину Stinger, Javelin и другие военные поставки, - Пентагон

Об этом Минобороны США сообщило в "Твиттере".



"Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину, на базе Военно-воздушных сил в городе Дувр в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы создать еще большее оружие для Украины.

ВВС США разработали беспилотники Phoenix Ghost специально для нужд Украины

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