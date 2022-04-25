США снаряжают в Украину Stinger, Javelin и другие военные поставки, - Пентагон
Минобороны США обнародовало видео снаряжение в Украину поставок с военной помощью, среди которых – Stinger и Javelin
Об этом Минобороны США сообщило в "Твиттере".
"Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину, на базе Военно-воздушных сил в городе Дувр в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
- Напомним, Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы создать еще большее оружие для Украины.
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