Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир США смягчили нефтяные санкции против Венесуэлы, выдвинув требование

США смягчили нефтяные санкции против Венесуэлы, выдвинув требование

19 октября, 2023 четверг
08:35
Мир

Правительство США во главе с президентом Джо Байденом существенно снизило ограничения для нефтяной отрасли Венесуэлы после того, как власти и оппозиция страны договорились об условиях избирательного процесса 2024 года

Об этом информирует Reuters .

Министерство финансов США предоставило новую лицензию Венесуэле, которая является частью ОПЕК и подверглась санкциям с 2019 года, чтобы она могла добывать и продавать нефть на своих выбранных рынках в течение следующих полугода без каких-либо ограничений.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен похвалил президента Венесуэлы Николаса Мадуро за его избирательные шаги, но сказал, что у него срок до конца ноября, чтобы начать отменять запреты на оппозиционных претендентов на пост президента, а также выпускать политических заключенных и незаконно удерживаемых американцев.

Старший представитель Государственного департамента, не желавший называть свое имя, сказал, что санкции могут быть вновь усилены, если Мадуро не выполнит нужные действия.

США достигли этих шагов после месяцев переговоров, где они выставили Венесуэле условия по организации демократических выборов, если она хочет, чтобы некоторые, но не все, строгие санкции, наложенные при президентстве Дональда Трампа, были отменены.

Лидер правящей партии Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий делегацию правительства на переговорах с оппозицией, сказал на государственном канале, что уменьшение санкций повлияет на всю нефтяную сферу: "Возможность для любого лица или компании приехать в Венесуэлу с целью инвестирования полностью открыта".

Что предшествовало

17 октября оппозиция и правительство Мадуро подписали соглашение о гарантиях для выборов под наблюдением международных наблюдателей, которые должны пройти во второй половине 2024 года. Но соглашение не включало в себя то, что Мадуро согласился разрешить кандидатам от оппозиции, которым было запрещено занимать государственные должности, участвовать в выборах.

Блинкен сказал, что США придерживаются старого обязательства предоставлять снятие американских санкций в ответ на конкретные действия, направленные на организацию конкурентоспособных выборов и уважение прав человека и фундаментальных свобод.

Новые шаги США уменьшили некоторые санкции, но оставили в силе многие другие ограничения. Несмотря на это, шаги Штаты могут снова предоставить Венесуэле доступ к десяткам нефтяных компаний, которые прекратили или ограничили свою деятельность в стране.

Что известно о санкциях на нефть Венесуэлы

США наложили строгие санкции на Венесуэлу, чтобы наказать правительство Мадуро после его переизбрания в 2018 году, которое Штаты и другие западные правительства сочли неправдивым. С 2019 г. американские санкции запрещали государственному нефтяному хозяйству страны PDVSA экспортировать на свои рынки.

Снятие санкций предусматривает издание шестимесячной лицензии, разрешающей добычу, продажу и экспорт венесуэльской нефти и газа без ограничений в отношении клиентов или пунктов назначения, а также другой лицензии, позволяющей заключать контракты с Minerven – венесуэльской государственной компанией по добыче золота.

Однако Минфин США предупредил, что готов отменить эти лицензии в любое время, если представители Мадуро не выполнят свои обязательства по соглашению с оппозицией.

США ищут способы увеличить мировой поток нефти, чтобы повлиять на высокий рынок, вызванный санкциями против России и решениями ОПЕК+ об уменьшении добычи. Но шансы на то, что экспорт Венесуэлы сможет компенсировать эти уменьшения, малы, если не будет значительного роста инвестиций в разрушенный нефтяной сектор страны, говорят эксперты.

Новости
Джо Байден
США
Экономика
Читайте также:
відео з ізраїльською заручницею
17 октября, 2023 вторник
Франция осудила обнародование ХАМАСом видео с пленными
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
18 октября, 2023 среда
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
Авдіївка, коксохімічний комбінат
17 октября, 2023 вторник
Аномально большие потери: ВСУ под Авдеевкой уничтожили 118 единиц техники РФ, - Oryx
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
10:02
OPINION
Как защищать украинский интерес на переговорах с евробюрократами
09:50
Обновлено
Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль
09:34
РФ держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 5 кораблей
09:26
Россияне не уверены в защите Крымского моста из-за изобретательности украинских войск и спецслужб, - британская разведка
09:17
Нефть Brent подешевела до $91,12 после смягчения санкций США против Венесуэлы
09:13
В Нидерландах в 7 раз увеличилось количество украинцев, пострадавших от торговли людьми
09:02
Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 17 воздушных целей россиян
09:00
Netflix повышает цены для подписчиков из нескольких стран. Список
08:50
Обновлено
Ночная атака РФ: оккупанты ударили по Сумам, в Николаеве произошел пожар в результате ракетного удара
08:47
Эксклюзив
Пытают в подвалах и гонят строить фортификации, - глава Запорожской РГА об отношении окупантов к гражданским
08:34
ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя Комитета народного сопротивления Газы
08:06
OPINION
Си выставит на торги с США голову Путина
07:54
Инфографика
Самолет, вертолет, танки и 630 окупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
07:41
OPINION
Фиаско "польской" политики украинской власти
07:32
Умер голливудский актер и звезда фильма "Рокки" Берт Янг
07:07
Аналитика
"При худшем сценарии была бы вторая Венгрия". Что ждет Польшу с новым правительством и как это изменит дружбу с Украиной
06:48
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
06:26
Обновлено
Италия возобновила контроль на границе со Словенией
06:19
ЦАХАЛ: Израиль атаковал объекты Хезболла в Ливане
06:18
ВСУ уничтожили угрожавшие Эстонии войска, поддержка Украины - самый дешевый путь обезопаситься от РФ, - МИД
05:08
Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для помощи Украине, - NBC News
04:40
ВСУ высадились на левом берегу Днепра и прорвали оборону врага, - ISW
03:45
JAS 39 Gripen
В Швеции считают предоставление Украине истребителей Gripen вопросом времени, - Politico
02:49
Обновлено
Протестующие ворвались в один из офисов Капитолия с требованием прекратить огонь по Газе. Арестованы 300 человек
02:21
Канада
В парламент Канады внесли законопроект о конфискации активов РФ
01:53
сектор Газа
ООН проведет расследование обстрела больницы в Газе
01:23
Байден готовит обращение к народу по поводу реакции США на войну в Украине и Израиле
00:55
В правительстве Венгрии нашли оправдание встречи Орбана с Путиным
00:30
Байден анонсировал выделение помощи палестинцам и предостерег ХАМАС от ее кражи
00:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября
2023, среда
18 октября
23:54
Обновлено
Россия обстреляла Николаевщину Погибли два человека
23:07
Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по безвизу
23:05
"Думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте", - Усик
22:26
В одесском офисе взорвался боеприпас. Есть раненые
22:15
Расстрел Майдана: прокуроры обжалуют приговоры эксберкутовцам
22:13
Эксклюзив
Дипломат рассказал, какие выгоды будет иметь Хезболла от войны в Газе
21:57
"Создавалось в обители преподобного Серафима": патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие сохранило РФ независимость
21:38
Верховная Рада
Два министерства поддержали законопроект о регистрируемых партнерствах
21:20
Джим Джордан
Выборы спикера палаты представителей США: антиукраинский кандидат во второй раз не набрал нужное количество голосов
21:12
Эксклюзив
"Армия США считает их поштучно": военный эксперт Дикий о количестве ракет Atacms
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV