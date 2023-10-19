США смягчили нефтяные санкции против Венесуэлы, выдвинув требование

Об этом информирует Reuters .

Министерство финансов США предоставило новую лицензию Венесуэле, которая является частью ОПЕК и подверглась санкциям с 2019 года, чтобы она могла добывать и продавать нефть на своих выбранных рынках в течение следующих полугода без каких-либо ограничений.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен похвалил президента Венесуэлы Николаса Мадуро за его избирательные шаги, но сказал, что у него срок до конца ноября, чтобы начать отменять запреты на оппозиционных претендентов на пост президента, а также выпускать политических заключенных и незаконно удерживаемых американцев.

Старший представитель Государственного департамента, не желавший называть свое имя, сказал, что санкции могут быть вновь усилены, если Мадуро не выполнит нужные действия.

США достигли этих шагов после месяцев переговоров, где они выставили Венесуэле условия по организации демократических выборов, если она хочет, чтобы некоторые, но не все, строгие санкции, наложенные при президентстве Дональда Трампа, были отменены.

Лидер правящей партии Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий делегацию правительства на переговорах с оппозицией, сказал на государственном канале, что уменьшение санкций повлияет на всю нефтяную сферу: "Возможность для любого лица или компании приехать в Венесуэлу с целью инвестирования полностью открыта".

Что предшествовало

17 октября оппозиция и правительство Мадуро подписали соглашение о гарантиях для выборов под наблюдением международных наблюдателей, которые должны пройти во второй половине 2024 года. Но соглашение не включало в себя то, что Мадуро согласился разрешить кандидатам от оппозиции, которым было запрещено занимать государственные должности, участвовать в выборах.

Блинкен сказал, что США придерживаются старого обязательства предоставлять снятие американских санкций в ответ на конкретные действия, направленные на организацию конкурентоспособных выборов и уважение прав человека и фундаментальных свобод.

Новые шаги США уменьшили некоторые санкции, но оставили в силе многие другие ограничения. Несмотря на это, шаги Штаты могут снова предоставить Венесуэле доступ к десяткам нефтяных компаний, которые прекратили или ограничили свою деятельность в стране.

Что известно о санкциях на нефть Венесуэлы

США наложили строгие санкции на Венесуэлу, чтобы наказать правительство Мадуро после его переизбрания в 2018 году, которое Штаты и другие западные правительства сочли неправдивым. С 2019 г. американские санкции запрещали государственному нефтяному хозяйству страны PDVSA экспортировать на свои рынки.

Снятие санкций предусматривает издание шестимесячной лицензии, разрешающей добычу, продажу и экспорт венесуэльской нефти и газа без ограничений в отношении клиентов или пунктов назначения, а также другой лицензии, позволяющей заключать контракты с Minerven – венесуэльской государственной компанией по добыче золота.

Однако Минфин США предупредил, что готов отменить эти лицензии в любое время, если представители Мадуро не выполнят свои обязательства по соглашению с оппозицией.

США ищут способы увеличить мировой поток нефти, чтобы повлиять на высокий рынок, вызванный санкциями против России и решениями ОПЕК+ об уменьшении добычи. Но шансы на то, что экспорт Венесуэлы сможет компенсировать эти уменьшения, малы, если не будет значительного роста инвестиций в разрушенный нефтяной сектор страны, говорят эксперты.