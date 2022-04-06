Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленного чиновника американской администрации.



По словам источника издания, знакомого с последней информацией, США верят, что им "удастся идентифицировать российские подразделения", совершившие зверства в Буче.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов продолжался с момента обнаружения зверств, и США находятся на этапе "сужения круга" ответственных, — сказал чиновник.

Однако не факт, что США обнародуют свои выводы. Может быть они решат оставить такую роль в Украине, — сообщил источник CNN.



США также анализируют возможные индикаторы того, что во время зверств в Буче находилось более одного российского подразделения или группа оккупантов. Соединенные Штаты также пытаются определить, произошла ли трагедия во время ротации российских подразделений в Буче.



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