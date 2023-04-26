США следят за сотрудничеством РФ и Северной Кореи в военной сфере
Соединенные Штаты следят, чтобы Северная Корея не предоставляла России летальное оружие
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.
По его словам, официальные Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о предполагаемом военном сотрудничестве РФ и КНДР.
"Мы ранее открыто говорили о поставках боеприпасов из КНДР (в Россию, - ред.), поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание этому, в частности, передаче летальной помощи из Северной Кореи", - подчеркнул Ведант Пател.
- В январе представитель США при Совбезе ООН заявила, что Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
- Впоследствии США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера для применения в войне против Украины.
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