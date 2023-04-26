Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

По его словам, официальные Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о предполагаемом военном сотрудничестве РФ и КНДР.

"Мы ранее открыто говорили о поставках боеприпасов из КНДР (в Россию, - ред.), поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание этому, в частности, передаче летальной помощи из Северной Кореи", - подчеркнул Ведант Пател.