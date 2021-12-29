США следует предоставить Украине летальное оружие, - экс-посол Гербст
Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст заявил, что Украине нужно передать летальное оружие от США
Об этом сообщает Укринформ.
"Это (предоставление США летального оружия Украине, - ред.), во-первых, усилит сдерживающий фактор (против России, - ред.), а, во-вторых, пришлет Москве месседж, что нас не запугать", - объяснил Гербст.
Экс-посол добавил, что перед началом переговоров с Российской Федерацией НАТО должны усиливать военные мощности в странах на восточном фланге.
"Это будет иметь такой же эффект, как и отправка оружия в Украину прямо сейчас", – сказал Гербст.
Он отметил, что такие шаги позволили бы США заставить Россию "уплатить цену" за устрашение, а именно наращивание военной мощи у границ с Украиной. Гербст утверждает, что после этих действий можно будет решать, какие последствия получит РФ, если примет решение о масштабном наступлении на Украину.
- Напомним, по требованию РФ Байден проведет разговор с Путиным 30 декабря, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические отношения с Россией.
- В Белом доме сообщили, что Байден потребует у Путина, чтобы от Украины отвели более 100 тыс. военных РФ.
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