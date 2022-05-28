США следует финансировать безопасные школы, а затем Украину, - Трамп

Об этом сообщили в NBC News.

"Если у Соединенных Штатов 40 миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома", - сказал Трамп.

Во время заседания Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне он также добавил, что деньги, которые США потратили на войны, ничего не дали государству.

"Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде, чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране. Правильно?" - добавил экс-президент США.

Трамп выступил с речью через несколько дней после того, как 18-летний парень убил 19 детей и двоих взрослых в техасской школе в Увальде.

Напомним, ручку Байдена продали за 600 тыс. грн: деньги потратят на автомобили для ВСУ. Покупателем стал один из участников благотворительной инициативы в поддержку украинских волонтеров. Он с коллегами принял участие в торгах, чтобы помочь вновь созданному батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

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