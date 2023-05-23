Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По словам Миллера, в США видели отдельные сообщения, которые распространяются в частности в соцсетях, где утверждается, что "предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для нападения" на территорию РФ.

"Могу сказать, что мы сейчас скептически оцениваем правдивость этих заявлений", – отметил он.

Спикер Госдепа напомнил, что позиция США по поводу боевых действий на территории России осталась неизменной.

"Мы не поощряем и не разрешаем удары внутри России, и мы четко об этом заявляли. Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.