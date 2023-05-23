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США скептически относятся к заявлениям об использовании американского оружия в Белгородской области, - госдеп

23 мая, 2023 вторник
22:16
Война с Россией

Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России

Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По словам Миллера, в США видели отдельные сообщения, которые распространяются в частности в соцсетях, где утверждается, что "предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для нападения" на территорию РФ.

"Могу сказать, что мы сейчас скептически оцениваем правдивость этих заявлений", – отметил он.

Спикер Госдепа напомнил, что позиция США по поводу боевых действий на территории России осталась неизменной.

"Мы не поощряем и не разрешаем удары внутри России, и мы четко об этом заявляли. Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
  • Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
  • Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил , что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
  • РФ заявила , что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальные загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
США
Белгород
оружие для Украины
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