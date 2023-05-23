США скептически относятся к заявлениям об использовании американского оружия в Белгородской области, - госдеп
Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России
Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".
По словам Миллера, в США видели отдельные сообщения, которые распространяются в частности в соцсетях, где утверждается, что "предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для нападения" на территорию РФ.
"Могу сказать, что мы сейчас скептически оцениваем правдивость этих заявлений", – отметил он.
Спикер Госдепа напомнил, что позиция США по поводу боевых действий на территории России осталась неизменной.
"Мы не поощряем и не разрешаем удары внутри России, и мы четко об этом заявляли. Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.
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