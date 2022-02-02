США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили фонд на 35 млн фунтов для помощи Украине на фоне агрессии РФ
США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу фонда "Партнерство за сильную Украину" в размере 35 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд грн) для укрепления регионов, пострадавших от конфликта с Россией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Открытие фонда прошло в Киеве в среду, 2 февраля.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что фонд имеет на старте 35 млн фунтов стерлингов для первых проектов.
Средства будут направлены на укрепление и реинтеграцию громад оккупированных Россией восточных и южных областей, восстановление энергоэффективности, инфраструктуру и борьбу с дезинформацией.
Посол Канады в Украине Лариса Галадза подчеркнула, что никогда не было так важно выразить поддержку украинцам, непосредственно страдающим от конфликта.
Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов (14,8 млн долларов) в течение 3 лет. США планируют увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 млн долларов. Канада выделит от 10 до 15 млн канадских долларов (около 12 млн долларов США), а Швеция добавит в фонд 50 млн шведских крон (5,4 млн долларов).
Средства будут направлены на инициативы, которые будут способствовать повышению качества государственных услуг и экономическим возможностям жителей прифронтовых регионов южной и восточной Украины.
- Ранее сообщалось, что Канада, США, Великобритания, Швеция и Швейцария запустят фонд помощи Украине, который будет наполняться на $47 миллионов в течение трех лет.
- 1 февраля Еврокомиссия приняла решение о выделении €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине на фоне угрозы российского вторжения.
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