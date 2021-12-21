США: "Северный поток-2" - геополитический проект РФ, подрывающий национальную и энергетическую безопасность евроатланического общества

Об этом заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.



"Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток-2" как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества. Мы продолжаем тесно сотрудничать с новым правительством Германии для поддержки Украины и укрепления энергетической безопасности Европы и наших климатических целей", - сказала Донфрид.



Представитель Госдепа напомнила о совместном заявлении США и Германии, которое обнародовали в июле 2021 года. Донфрид зачитала отрывок из нее, свидетельствующий о том, что Германия будет принимать меры в случае российской агрессии против Украины и злоупотребления РФ газопроводом.



"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или осуществить дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет принимать меры на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортные возможности России в Европу в энергетическом секторе или других экономически важных секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять ни одним газопроводом, включая "Северный поток-2" для достижения агрессивных политических целей, используя энергию как оружие", - говорится в заявлении.



Донфрид подчеркнула, что США будут принимать все меры, чтобы смягчить любой ущерб для Украины, и дальше сотрудничать с Германией в вопросе газопровода.

Напомним, официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "Северный поток-2" является экономическим проектом, и в нем нет "политической составляющей".

21 декабря Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники. Также помощница госсекретаря сообщила, что США готовят новые санкции против РФ.

В Госдепе США заявили, что готовы содействовать Нормандскому формату, но о присоединении к процессу "речь не идет".