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США серьезно обеспокоены коррупцией в Украине, но воздерживаются от резких заявлений, - Politico

3 октября, 2023 вторник
04:40
Общество

В администрации Белого дома гораздо больше озабочены коррупцией в Украине, чем об этом заявляется в публичной плоскости, и считают, что это явление может негативно повлиять на поддержку Украины западными союзниками.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на полученный конфиденциальный документ.

"В чувствительной, но несекретной версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов", - отмечается в публикации.

В документе отмечается, что коррупция может вынудить западных союзников отказаться от борьбы Украины против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией.

"Восприятие коррупции на высоком уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров правительству военного времени", - приводит издание цитаты из документа.

Администрация США хочет добиться прекращения в Украине такого явления как коррупция, не в последнюю очередь потому, что на карту поставлена долларовая помощь из бюджета США, отмечает издание. Вместо этого громкие заявления об этом в Вашингтоне "могут ободрить противников американской помощи Украине", многие из которых являются представителями Республиканской партии.

"Любое ощущение ослабления американской поддержки Киева также может привести к тому, что больше европейских стран начнут задумываться о своей роли", - отмечается в публикации.

  • 26 сентября в посольстве США подтвердили , что направили Киеву перечень реформ для продолжения поддержки, среди приоритетов – обеспечение деятельности антикоррупционных органов.
корупція в Україні
США
помощь Украине
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