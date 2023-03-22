США сделали выгодное предложение Словакии за передачу Украине МиГ-29

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook.

По его словам, в рамках соглашения Словакия заплатит 340 млн долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более 1 млрд долларов.

"Остальные около 660 миллионов долларов будут переданы через американский фонд обороны FMF", - уточнил Надь.

Он отметил, что другие страны тоже проявляли интерес к этим вертолетам, так что если Словакия будет медлить с решением, они поедут в другое место.

"Это предложение очень выгодно и значительно увеличит оборонный потенциал Словацкой Республики. Боевых вертолетов пока нет, поэтому это была бы совершенно новая боеспособность", - подчеркнул Надь.