США сделали выгодное предложение Словакии за передачу Украине МиГ-29
США предложили Словакии продать 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой после того, как Братислава отправит в Украину свои истребители МиГ-29
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook.
По его словам, в рамках соглашения Словакия заплатит 340 млн долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более 1 млрд долларов.
"Остальные около 660 миллионов долларов будут переданы через американский фонд обороны FMF", - уточнил Надь.
Он отметил, что другие страны тоже проявляли интерес к этим вертолетам, так что если Словакия будет медлить с решением, они поедут в другое место.
"Это предложение очень выгодно и значительно увеличит оборонный потенциал Словацкой Республики. Боевых вертолетов пока нет, поэтому это была бы совершенно новая боеспособность", - подчеркнул Надь.
- 17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
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