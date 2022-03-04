США сделали первый шаг к запрету российской нефти

Проект представили в четверг, 3 марта, сообщает агентство Reuters .

Проект подготовлен двухпартийной группой американских сенаторов, что повышает шансы его принятия, отмечает агентство. Чтобы стать законом, документ сначала должны принять Сенат и Палата представителей, а затем его должен подписать президент Джо Байден.

Авторы заявляют, что поставки российской нефти можно заменить ростом добычи в Северной Америке и других местах.

Авторами Законопроекта "О запрете импорта российских энергоносителей" являются 18 сенаторов палаты, состоящий из 100 депутатов, в том числе Джо Манчин, консервативный демократ, и Лиза Мурковски, республиканец. Неясно, получит ли законопроект 60 голосов в Сенате, которые необходимы для его принятия, но тот факт, что несколько демократов соавторами, увеличивает его шансы. Отмечается, что сам президент Байден очень осторожно высказывается по поводу всего, что касается цен на бензин.

По данным Управления энергетической информации (EIA), Соединенные Штаты импортировали из России в среднем более 20,4 миллионов баррелей сырой и нефтепродуктов ежемесячно в 2021 году, что составляет около 8% импорта жидкого топлива в США.

В четверг Par Pacific Holdings (PARR.N) стал первым нефтеперерабатывающим заводом в США, приостановившим закупку российской нефти для своего НПЗ на Гавайях.

Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти, ежедневно снабжая от 4 до 5 миллионов баррелей нефти, уступая только Саудовской Аравии.

Напомним, в Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.

Также президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций против РФ за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает". Также он заявил, что США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.

2 марта стало известно, что США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.

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