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Обзор

США считают потери россиян за последние месяцы, россияне боятся украинских атак, а Украина не откажется от защиты Бахмута. Мировые СМИ об Украине 2 мая

Андриана Стахив
2 мая, 2023 вторник
21:49
Мир про Украину

США считают потери россиян в боях за последние 5 месяцев, россияне боятся украинских атак, потому отменяют парады на 9 мая, а Украина будет продолжать отстаивать Бахмут

Об этом и не только писали мировые медиа 2 мая:

The New York Times

В Белом доме подсчитали потери российских войск за последние 5 месяцев, их оценивают более чем в 100 тысяч человек. Как отмечает представитель Белого дома Джон Кирби, среди всех российских солдат, потерявших способность находиться на поле боя за последнее время, 20 тысяч человек – убиты. Из них половина были наемниками Вагнера.

Кевин Маккарти, ставший спикером Палаты представителей республиканец из Калифорнии, публично пообещал продолжать поддерживать Украину. Он опроверг предыдущие предположения, что новое большинство в Палате представителей может сократить военные и финансовые инвестиции США для Киева. Такое заявление Маккарти сделал в Иерусалиме, отвечая на вопросы репортера российского государственного информационного агентства РИА Новости, может ли он отказаться от помощи и вооружения для Украины. Свой вопрос россиянин начал фразой: "Мы знаем, что вы не поддерживаете нынешние неограниченные и неконтролируемые поставки оружия и помощи Украине". Такое утверждение вызвало резкую реакцию и жесткий ответ спикера: "Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине", – заявил он.

Кевін Маккарті

The Washington Post

WP также акцентирует внимание на теме потерь россиян, публикуя данные США. По оценкам Совета нацбезопасности США, с декабря в Украине погибли более 20 тысяч российских военнослужащих и еще 80 тысяч были ранены. Тем временем Песков заявляет, что оценка Пентагона сфабрикована.

The Guardian

Украинские военные не будут уходить из Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский подчеркнул важность удержания Бахмута, поскольку идет подготовка к контрнаступлению, которое, как он надеется, изменит динамику войны в Украине.

Российские регионы отменяют парады до 9 мая, опасаясь ударов со стороны Украины. Присоединился к ряду отмен и губернатор Саратова. Он объявил, что парад не состоится "из соображений безопасности". Как отмечают в Guardian, такие действия свидетельствуют о военной уязвимости страны.

Издание также сообщает о том, что Украина формирует восемь новых штурмовых бригад для контрнаступления. Медиа опирается на информацию от Министерства внутренних дел Украины, которое заявило во вторник, что полностью сформировало первые штурмовые бригады. Они насчитывают до 40 тысяч военнослужащих, но нуждаются в дальнейшей подготовке, прежде чем будут готовы принять участие в боевых действиях.

ЗСУ

BBC

Издание также пишет о подсчетах российских потерь Соединенными Штатами, отмечая, что половина из 20 тысяч погибших были изо роты наемников Вагнера, атаковавших Бахмут. BBC цитирует Кирби по поводу ситуации в Бахмуте: "Суть в том, что попытка наступления России потерпела поражение после месяцев боев и чрезвычайных потерь".

CNN

Посол США в Китае Николас Бернс считает, что Китай должен подтолкнуть Россию к прекращению войны в Украине. "Что мы хотим видеть от Китая, так это давление на Россию, чтобы она вывела свои войска и чтобы Украина получила обратно всю свою территорию и снова стала полностью суверенной во всех аспектах этого слова", – говорит он.

Как пишет издание, новая военная оборона России свидетельствует об опасениях Москвы, что Украина может совершить "большой прорыв". В частности, речь идет о разветвленных системах военных оборонных сооружений, которые Россия построила в южных регионах, граничащих с Украиной. "Эти оборонные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко внутри территорий, контролируемых Россией", - отмечают в британской разведке.

Gazeta Wyborcza

В "Выборчей" тоже обсуждают подсчеты потерь россиян Белым домом, цитируя Кирби: "Это втрое больше, чем количество американских солдат, погибших во время кампании на Гуадалканале во Второй мировой войне". Кирби сравнил ситуацию с пятимесячной кампанией союзников против Японии, одной из самых трагических в истории военно-морского флота США.

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