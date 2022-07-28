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США считают, что в Украине было убито или ранено более 75 тысяч россиян

28 июля, 2022 четверг
00:54
война с Россией

Члены Палаты представителей США сообщили, что более 75 000 россиян были убиты или ранены во время войны в Украине

Об этом пишет CNN.

"Нас сообщили, что более 75 000 россиян были убиты или ранены, более 80% их сухопутных сил погрязли, и они устали. Но они все еще российские военные", - сказала представитель от демократической партии Элисса Слоткин.

В последние недели официальные лица США и Запада заявили, что следующие несколько недель войны будут решающими, поскольку украинцы планируют осуществить большое контрнаступление на Юге. Американские и западные официальные лица считают, что Украина будет стремиться вернуть южный город Херсон, оккупированный Россией с марта.

"Я думаю, что то, что мы очень твердо услышали от президента Зеленского и усилили сегодня, это то, что украинцы действительно хотят несколько раз ударить Россию по зубам до прихода зимы, поставить их в самое лучшее положение, особенно ударив по ним на Юге". , – добавила Слоткин.

По ее словам, в США обсуждают отправку Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстояние до 180 миль (свыше 280 километров). И у этой инициативы есть поддержка. Ранее советник США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США не будут предоставлять ATACMS, поскольку они могут быть использованы для удара по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны.

  • По данным Генштаба, с 24 февраля по 27 июля кафиры потеряли около 40 070 военных, 1738 танков, 726 беспилотников и 190 вертолетов.
  • The Economist назвал количество погибших и раненых россиян в Украине. По подсчетам экспертов, Россия теряет в войне против Украины около сотни солдат каждый день.

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