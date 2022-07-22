США считают, что Украина уничтожила более 100 важных целей армии РФ, - Reuters
В США сообщили, что Украина уничтожила более 100 значимых российских целей в Украине, включая пункты командования, склады боеприпасов и объекты ПВО
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные американского чиновника, которые он сообщил анонимно.
"Соединенные Штаты считают, что Украина уничтожила более 100 важных российских целей в Украине, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
По его словам, российские военные ежедневно несут сотни потерь в войне, включая потерю тысяч лейтенантов и капитанов. Он добавил, что были убиты также сотни полковников и "многие" российские генералы.
"Цепочка командования все еще испытывает трудности", - сказал чиновник.
Издание сообщает, что Россия классифицирует гибель военных как государственную тайну даже в мирное время и не часто обновляла свои официальные данные о потерях во время войны. 25 марта сообщалось о 1 351 погибшем российском военном.
- В июне Зеленский сообщил, что на Востоке ежедневно погибает 60-100 украинских военных, еще около 500 получают ранения.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 июля Российская Федерация потеряла 39 000 армейцев, 3 920 боевых бронированных машин, 1 704 танка и 167 крылатых ракет.
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