США считают, что самолет с Пригожиным сбила запущенная с территории РФ ракета, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности.

По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с предводителями ЧВК Вагнера сбила ракета "земля-воздух", запущенная с российской территории.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .