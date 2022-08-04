США считают, что РФ пытается сфабриковать "доказательства" якобы причастности ВСУ к убийству пленных в Оленовке, - AP

Об этом пишет Associated Press.

Сотрудники разведки США установили, что Россия стремится подбросить ложные доказательства, чтобы показать, что украинские войска ответственны за нападение на Оленовскую тюрьму 29 июля, в результате которого погибли 53 человека и были ранены десятки других. Сообщил изданию официальный представитель США, знакомый с выводом разведки.

Чиновник, не уполномоченный давать публичные комментарии и говоривший на условиях анонимности, сказал, что, по данным разведки, российские чиновники могут подбросить остатки боеприпасов ракетно-артиллерийских систем HIMARS как доказательства того, что в атаке якобы использовались системы, переданные Украине из США.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

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