США считают, что РФ пытается сфабриковать "доказательства" якобы причастности ВСУ к убийству пленных в Оленовке, - AP
Официальные лица США считают, что Россия работает над фабрикацией доказательств гибели украинских военнопленных в тюрьме в Оленовке
Об этом пишет Associated Press.
Сотрудники разведки США установили, что Россия стремится подбросить ложные доказательства, чтобы показать, что украинские войска ответственны за нападение на Оленовскую тюрьму 29 июля, в результате которого погибли 53 человека и были ранены десятки других. Сообщил изданию официальный представитель США, знакомый с выводом разведки.
Чиновник, не уполномоченный давать публичные комментарии и говоривший на условиях анонимности, сказал, что, по данным разведки, российские чиновники могут подбросить остатки боеприпасов ракетно-артиллерийских систем HIMARS как доказательства того, что в атаке якобы использовались системы, переданные Украине из США.
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