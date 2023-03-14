США считают, что РФ продолжает разрабатывать программу наступательного биологического оружия

Об этом заявил во вторник, 14 марта, представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает издание Укринформ .

"Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушение своих обязательств по Конвенции о биологическом оружии", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что Кремль на протяжении многих лет распространяет дезинформацию, в том числе о так называемых "лабораториях биологического оружия" в Украине, чтобы оправдать свою агрессию. В частности, добавляется, что с этой целью привлекаются парламент РФ, контролируемые кремлем СМИ, информационные вебсайты, связанные с российской разведкой, и так называемые эксперты.

"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно, по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов", - отметил он.