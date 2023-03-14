США считают, что РФ продолжает разрабатывать программу наступательного биологического оружия
В США убеждены, что Россия, вопреки Конвенции о биологическом оружии, продолжает прорабатывать программу по созданию этих видов оружия.
Об этом заявил во вторник, 14 марта, представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает издание Укринформ .
"Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушение своих обязательств по Конвенции о биологическом оружии", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, он подчеркнул, что Кремль на протяжении многих лет распространяет дезинформацию, в том числе о так называемых "лабораториях биологического оружия" в Украине, чтобы оправдать свою агрессию. В частности, добавляется, что с этой целью привлекаются парламент РФ, контролируемые кремлем СМИ, информационные вебсайты, связанные с российской разведкой, и так называемые эксперты.
"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно, по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов", - отметил он.
- 6 января на одном из крымских заводов зафиксировали российские войска радиационной, химической и биологической защиты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное