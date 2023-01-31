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США считают, что РФ нарушила договор о ядерном оружии, - WSJ

31 января, 2023 вторник
20:56
Мир

Госдеп США считает, что РФ нарушила договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности, отказав Вашингтону в допуске инспекции на объекты

Об этом говорится в отчете госдепа США, отправленном в конгресс, сообщает The Wall Street Journal .

В отчете 31 января государственного департамента США, направленном в конгресс, говорится, что Москва впервые после вступления в силу соглашения в 2011 году не придерживается его. Отсутствие инспекций также осложнило проверку количества развернутіх Россией боеголовок.

"Этот вывод сделан на фоне беспокойства, что острая напряженность из-за вторжения РФ в Украину может поставить под угрозу перспективы сотрудничества по контролю над вооружениями и переговоров по следующему соглашению, которое вступит в силу после окончания срока действия Нового договора СНВ в 2026 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что администрация Байдена стремится сохранить Новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, являющийся последним крупным соглашением, регулирующим ядерную конкуренцию между сторонами, и давит на Россию, чтобы она исправила нарушения.

"Здесь четкий путь к повторному выполнению обязательств, и мы продолжаем высоко ценить это соглашение. Оба эти случая несоответствия легко исправить", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Российские официальные лица знали, что государственный департамент должен был вскоре доложить конгрессу о соблюдении Москвой Нового договора СНВ и пытались обвинить США в ослаблении сотрудничества с имплементацией соглашения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на прошлой неделе, что затрудняется ответить на беспокойство Вашингтона, "пока США не пересмотрят свою чрезвычайно враждебную линию по отношению к России".

"В начале правления администрации Байдена обе стороны, казалось, стремились защитить договор. Президент Байден призвал к пятилетнему продлению Нового договора СНВ в течение первого месяца пребывания в должности, на что Москва согласилась. Соглашение ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок и бомб до 1550 и содержит положения об инспекции на месте для проверки ограничений договора", - анализирует издание.

Известно, что проверки приостановлены в марте 2020 г. по взаимному согласию после вспышки пандемии Covid-19. Но война в 2022 году усложнила ситуацию. В августе того же года США стремились возобновить инспекции, но Россия отказалась. Проблемы обострились, когда Штаты попытались обсудить свою обеспокоенность на сессии Двусторонней консультативной комиссии Нового договора СНВ, которая была создана для контроля выполнения соглашения. Российские официальные лица снова отказались.

В сентябре 2022 года Россия сообщила о наличии у нее 1549 боеголовок и бомб. Но без проведения проверок говорится в отчете госдепартамента.

Однако государственный департамент заявляет, что если Москва превысит максимальное количество боеголовок, эти цифры не будут значимыми в военном отношении.

"Сейчас нет ни одного договора, который бы Россия не нарушала или не нарушает. Объединенный штаб должен предположить, что Россия нарушила или будет нарушать новые ограничения по СНВ. Я хочу увидеть планы по ответу США", - говорит председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс.

Россия продолжает предоставлять сообщения о своих испытательных ракетных пусках согласно договору и обмениваться данными о количестве развернутых боеголовок, ракет и бомбардировщиков. Представитель госдепа сказал, что россияне продолжали говорить о поддержке договора.

Исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл сказал, что трудности могут создать проблемы для переговоров о потенциальном следующем договоре: "Новый СНВ закончится ровно через 1101 день. Чем дольше Путин будет блокировать эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами по дипломатии контроля над ядерными вооружениями, тем больше вероятность, что ядерные арсеналы России и США останутся без ограничений впервые с 1972 года.

  • 1 августа 2022 года президент Соединенных Штатов Америки заявил , что Россия должна показать готовность сотрудничать с США в контроле ядерного оружия. Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны, и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.
  • 2 августа того же года генсек ООН призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире.
  • В тот же день президент России Владимир Путин заявил , что РФ не хочет ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей
  • Россия нарушила все принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Николай Точицкий 3 августа 2022 года на дебатах в ООН.

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