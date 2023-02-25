США считают, что Пекин рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников в Москву, - The Wall Street Journal
Американские чиновники заявляют, что Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским войскам, что может продлить войну, несмотря на то, что Пекин призвал к мирным переговорам с целью прекращения боевых действий в годовщину российского вторжения в Украину
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .
Официальные лица заявили, что никакие поставки оружия еще не состоялись. Но если Китай пойдет на это и предоставит летальную помощь России, возникшая в результате напряженность может определить отношения Запада с Пекином на годы и потенциально иметь глубокие последствия на поле боя в Украине в тот момент, когда обе стороны готовятся к весеннему наступлению.
Госсекретарь Энтони Блинкен и другие американские чиновники заявили, что Китай рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" России, но не уточнили, какие именно системы могут быть отправлены.
Американские чиновники, знакомые с докладами разведки, говорят, что если Пекин решит предоставить оружие, то это будет артиллерия в дополнение к беспилотникам и, возможно, другим видам вооружений, чтобы помочь российским войскам предотвратить ожидаемое украинское контрнаступление летом этого года.
В пятницу, 24 февраля, президент Байден заявил журналистам, что "пока нет никаких доказательств" того, что Китай помогает России в ее борьбе против Украины.
Чиновники заявили, что любое решение Китая предоставить оружие станет поводом к дискуссиям на Западе о новых санкциях против Китая.
Китай критикует западные поставки оружия в Украину, а официальные лица Пекина отрицают, что рассматривают возможность отправки оружия в Россию.
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Издание отмечает, что Россия потеряла тысячи артиллерийских орудий, танков и другой критически важной техники в этой войне, а боеприпасы сжигаются быстрыми темпами. Некоторые военные аналитики приходят к выводу, что без источников пополнения запасов Россия не сможет отразить прогнозируемое украинское контрнаступление этой весной и летом, которое планируется с помощью новых западных вооружений.
Мирное предложение Пекина - позиционный документ из 12 пунктов, опубликованный в пятницу, 24 февраля, в Китае - в значительной степени повторяет общеизвестные позиции китайского правительства по поводу войны и не осуждает российское вторжение. Документ не призывает к немедленному прекращению огня и не предлагает китайского посредничества.
В первом пункте Китай заявляет, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны эффективно поддерживаться" и снова выступает против использования ядерного оружия.
"Китай пытается иметь и то и другое", - сказал Блинкен в интервью ABC News в пятницу утром. "С одной стороны, он пытается публично представить себя как нейтральную страну, стремящуюся к миру, и в то же время он поддерживает лживый нарратив России о войне".
Выступая позже в Совете Безопасности ООН, г-н Блинкен упомянул о мирном предложении Китая.
"Члены этого Совета не должны обманываться, призывая обе стороны прекратить боевые действия или призывая другие страны прекратить поддержку Украины во имя мира, - сказал он. - Ни один член этого Совета не должен призывать к миру, поддерживая войну России против Украины и Устава ООН".
Добавляется, что некоторые европейские правительства ценят участие Китая в любом мирном соглашении, предполагая, что это повысило бы вероятность соблюдения Россией мирных договоренностей. Украина в мирном плане из 10 пунктов, который она выдвинула в конце прошлого года, признала, что для урегулирования конфликта, в конечном счете, понадобятся мирные переговоры.
"Сам факт того, что Китай официально присоединился к этому хору, может быть самым важным результатом этого мероприятия, - сказал Бейтс Хилл, возглавляющий Центр анализа Китая Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке. - Безусловно, это беспрецедентно – видеть, что Китай так официально принимает участие в решении вопроса европейской безопасности".
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предостерегли Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали, что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилетах. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И, что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Позже постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи.
- 22 февраля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность поставки России летального оружия и обвинил США и НАТО в распространении лжи относительно роли Пекина в войне РФ против Украины.
- 24 февраля сообщалось, что есть перспектива, что Китай начнет производить дроны-камикадзе для РФ, а также передаст ранее купленные самолеты обратно россиянам.
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