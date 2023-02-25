Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Официальные лица заявили, что никакие поставки оружия еще не состоялись. Но если Китай пойдет на это и предоставит летальную помощь России, возникшая в результате напряженность может определить отношения Запада с Пекином на годы и потенциально иметь глубокие последствия на поле боя в Украине в тот момент, когда обе стороны готовятся к весеннему наступлению.

Госсекретарь Энтони Блинкен и другие американские чиновники заявили, что Китай рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" России, но не уточнили, какие именно системы могут быть отправлены.

Американские чиновники, знакомые с докладами разведки, говорят, что если Пекин решит предоставить оружие, то это будет артиллерия в дополнение к беспилотникам и, возможно, другим видам вооружений, чтобы помочь российским войскам предотвратить ожидаемое украинское контрнаступление летом этого года.

В пятницу, 24 февраля, президент Байден заявил журналистам, что "пока нет никаких доказательств" того, что Китай помогает России в ее борьбе против Украины.

Чиновники заявили, что любое решение Китая предоставить оружие станет поводом к дискуссиям на Западе о новых санкциях против Китая.

Китай критикует западные поставки оружия в Украину, а официальные лица Пекина отрицают, что рассматривают возможность отправки оружия в Россию.

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Издание отмечает, что Россия потеряла тысячи артиллерийских орудий, танков и другой критически важной техники в этой войне, а боеприпасы сжигаются быстрыми темпами. Некоторые военные аналитики приходят к выводу, что без источников пополнения запасов Россия не сможет отразить прогнозируемое украинское контрнаступление этой весной и летом, которое планируется с помощью новых западных вооружений.

Мирное предложение Пекина - позиционный документ из 12 пунктов, опубликованный в пятницу, 24 февраля, в Китае - в значительной степени повторяет общеизвестные позиции китайского правительства по поводу войны и не осуждает российское вторжение. Документ не призывает к немедленному прекращению огня и не предлагает китайского посредничества.

В первом пункте Китай заявляет, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны эффективно поддерживаться" и снова выступает против использования ядерного оружия.

"Китай пытается иметь и то и другое", - сказал Блинкен в интервью ABC News в пятницу утром. "С одной стороны, он пытается публично представить себя как нейтральную страну, стремящуюся к миру, и в то же время он поддерживает лживый нарратив России о войне".

Выступая позже в Совете Безопасности ООН, г-н Блинкен упомянул о мирном предложении Китая.

"Члены этого Совета не должны обманываться, призывая обе стороны прекратить боевые действия или призывая другие страны прекратить поддержку Украины во имя мира, - сказал он. - Ни один член этого Совета не должен призывать к миру, поддерживая войну России против Украины и Устава ООН".

Добавляется, что некоторые европейские правительства ценят участие Китая в любом мирном соглашении, предполагая, что это повысило бы вероятность соблюдения Россией мирных договоренностей. Украина в мирном плане из 10 пунктов, который она выдвинула в конце прошлого года, признала, что для урегулирования конфликта, в конечном счете, понадобятся мирные переговоры.

"Сам факт того, что Китай официально присоединился к этому хору, может быть самым важным результатом этого мероприятия, - сказал Бейтс Хилл, возглавляющий Центр анализа Китая Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке. - Безусловно, это беспрецедентно – видеть, что Китай так официально принимает участие в решении вопроса европейской безопасности".