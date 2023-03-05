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США считают, что Китай может использовать для шпионажа грузовые краны, - WSJ

5 мартa, 2023 воскресенье
22:56
Мир

В США обеспокоены, что Китай может использовать для шпионажа грузовые краны ZPMC собственного производства.

Об этом информирует The Wall Sreet Journal .

Такие краны, по данным издания, используются во многих портах Соединенных Штатов. Также они работают в портах, которые используют военные.

Пентагон и некоторые сотрудники служб нацбезопасности США сравнивают с троянским конем краны для спуска судов на берег, изготовленный китайским производителем ZPMC. Отмечают, что они содержат сложные датчики для регистрации и отслеживания происхождения и места назначения контейнеров.

"Это вызывает опасение, что Китай может перехватить информацию о доставляемых в страну материальных средствах или вывозимых из нее для поддержки военных операций США во всем мире", - пишут в издании.

По мнению экспредставителя контрразведки США Билла Эвана, краны также могут обеспечивать удаленный доступ для тех, кто хотел бы прервать поток товаров. Он отметил, что они могут стать новым Huawei, на который наложили экспортные ограничения после предупреждения, что его технологии могут использовать для шпионажа за американцами в пользу Китая.

"Это идеальное сочетание законного бизнеса, который может маскироваться под тайный сбор разведданных", - сказал Эван.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне в свою очередь назвал обеспокоенность США по поводу кранов паранойей. По его мнению, это попытка помешать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.

WSJ отмечает, что в 2021 году агенты ФБР обыскали грузовое судно, которое доставляло краны ZPMC в порт Балтимора. Тогда на борту было обнаружено оборудование для сбора разведданных. Не удалось выяснить, какие действия были предприняты в результате.

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Китай
США
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