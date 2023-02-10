США сбили в своем воздушном пространстве неизвестный объект над Аляской, – Белый дом
Американские военные по приказу президента США сбили неизвестный воздушный объект над Аляской
Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Да, президент был причастен к этому решению. Он распорядился это сделать по рекомендации руководителей Пентагона. Он хотел, чтобы этот объект сбили, и они это сделали, используя истребители из состава нашего Северного командования", - отметил представитель Белого дома.
Кроме того, он также уточнил, что в настоящее время изучаются характеристики и возможные цели, которые могло преследовать воздушный объект на американской территории. Кирби также отметил, что пока не установлено, принадлежит ли он государству, корпорации или чья-то частная собственность.
В частности, представитель Совета нацбезопасности США добавил, что нераспознанный объект был небольшого размера – с легковой автомобиль. Поиск его обломков усложняет то, что они находятся в замерзшей воде.
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