США сбили в своем воздушном пространстве неизвестный объект над Аляской, – Белый дом

Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Да, президент был причастен к этому решению. Он распорядился это сделать по рекомендации руководителей Пентагона. Он хотел, чтобы этот объект сбили, и они это сделали, используя истребители из состава нашего Северного командования", - отметил представитель Белого дома.

Кроме того, он также уточнил, что в настоящее время изучаются характеристики и возможные цели, которые могло преследовать воздушный объект на американской территории. Кирби также отметил, что пока не установлено, принадлежит ли он государству, корпорации или чья-то частная собственность.

В частности, представитель Совета нацбезопасности США добавил, что нераспознанный объект был небольшого размера – с легковой автомобиль. Поиск его обломков усложняет то, что они находятся в замерзшей воде.