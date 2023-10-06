США сбили в Сирии турецкий дрон: он якобы атаковал военные объекты
Американские военные сбили турецкий беспилотник в Сирии, поскольку он наносил авиаудары вблизи операционной зоны
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС Пета Райдера.
"Это, безусловно, грустный инцидент... Мы приняли соответствующие меры, исходя из ситуации на месте. Это был вооруженный нанесенный ударами беспилотник", - заявил он, подтвердив избиение турецкого беспилотника американцами в Сирии.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, турецкие беспилотники наносили авиаудары в пределах установленной операционной зоны. Никто из американских военнослужащих не пострадал, и "нет никаких признаков того, что Турция намеренно нацелилась на силы США".
Генерал рассказал, что США установили связь с Турцией "на достаточно высоком уровне", прежде чем сбить дрон.
При этом после сбития дрона глава Пентагона Ллойд Остин провел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Турции Яшаром Гюллером, добавил Райдер.
"Мы будем продолжать фокусироваться на миссии по разгрому ИГИЛ в Сирии", - заверил он.
Ранее западные СМИ сообщали о том, что американский истребитель F-16 сбил турецкий дрон над Сирией. Инцидент произошел в то время, как Турция проводила серию атак по объектам Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти называют террористической организацией.
- Напомним, 1 октября в Анкаре произошел мощный взрыв возле МВД и Большого национального собрания Турции. Ответственность взяла на себя группировка "Батальон бессмертных", связанная с боевиками Рабочей партии Курдистана.
- В этот же день Турция в ответ на теракт нанесла авиационный удар по базам курдов в Ираке.
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