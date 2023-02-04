США сбили китайский "шпионский шар"
В субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины
Об этом сообщает CNN.
В начале этой недели "шпионский шар" был впервые замечен в небе над Монтаной.
"Перед тем, как воздушный шар был сбит, Федеральная авиационная администрация выпустила наземную остановку для аэропортов в Уилмингтоне, Северная Каролина; Чарлстон, Южная Каролина; и Миртл-Бич, Южная Каролина. Также было ограничено воздушное пространство вблизи Миртл-Бич", - пишет CNN.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное