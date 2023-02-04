США сбили китайский "шпионский шар"

Об этом сообщает CNN.

В начале этой недели "шпионский шар" был впервые замечен в небе над Монтаной.

"Перед тем, как воздушный шар был сбит, Федеральная авиационная администрация выпустила наземную остановку для аэропортов в Уилмингтоне, Северная Каролина; Чарлстон, Южная Каролина; и Миртл-Бич, Южная Каролина. Также было ограничено воздушное пространство вблизи Миртл-Бич", - пишет CNN.