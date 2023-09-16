США с начала полномасштабной войны в Украине ввели 50 пакетов санкций против РФ, - Маркарова
С начала полномасштабной агрессии против Украины, в отношении России было уже введено 50 санкционных пакетов
Об этом рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода".
По ее словам, под санкции уже оказались тысячи российских физических лиц и компаний.
"Конечно, этого очень мало. Но вчерашний пакет (введенный США 14 сентября – ред.) чрезвычайно важен. Во-первых, мы закрыли наконец очень много пробелов в санкционировании военно-промышленного комплекса России. То есть не только досанкционировали компании, которые этим занимаются, но и тех, кто снабжает разными деталями, пытается помочь уклоняться от санкций, экспортирует электронику", – отметила дипломатка.
Также Маркарова объяснила, как власти США работают над введением новых санкций.
"Каждая санкция должна быть доказана. Потому что каждая из них может быть обжалована в суде. А мы заинтересованы в том вместе с партнерами, чтобы эти санкции не только устояли, а стали основанием для будущих конфискаций. И мы уже этим тоже занимаемся. Поэтому под каждая фамилия под каждое название компании собирается большая доказательная база. И здесь мы работаем, без преувеличения, ежедневно", – говорит она.
- 14 сентября США ввели санкции против более 150 компаний и физических лиц, вовлеченных в поставки американских и других западных технологий и товаров в Россию, в частности, путем обхода санкций.
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