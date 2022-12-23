США: Россия отправила около 40 тыс. заключенных на войну против Украины
По оценкам Белого дома, Россия все больше полагается на частную военную компанию Вагнера олигарха Евгения Пригожина для ведения полномасштабной войны в Украине
Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление журналистам координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
В частности, отмечается, что, по оценкам американской стороны, в настоящее время силы ЧВК Вагнера в Украине насчитывают 50 тысяч наемников, из которых 10 тысяч являются "контрактниками", а остальные 40 тысяч – осужденные, причем эта оценка занижена.
По словам Кирби, основатель ЧВК Вагнера Пригожин и связанные с ним лица вербуют осужденных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях в Украине, поскольку другие пути вербовки не столь успешны. Некоторые из заключенных, которых завербовали в наемники, имеют "серьезные медицинские проблемы", добавил он.
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Кроме того, по оценкам Белого дома, Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнера в Украине, а его частная армия воюет вместе с российскими войсками.
"Для нас совершенно очевидно, что группа Вагнера становится центром силы, конкурирующей с российскими военными и другими российскими министерствами", - подытожил Кирби.
Также в Белом доме заявили, что участвующая в войне в Украине ЧВК Вагнера в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи. В КНДР назвали эти утверждения ложью.
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16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $800 млн для Украины.
- 22 декабря сенат США поддержал поправку, позволяющую конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины.
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