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Аналитика

США решились передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
14 декабря, 2022 среда
21:57
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Администрация президента США завершает подготовку плана передачи Patriot, который должен быть согласован с Пентагоном с учетом ряда нюансов

Перспектива появления ЗРК Patriot в Украине

После нескольких месяцев российских ракетных и беспилотных атак на города, энергосеть и гражданскую инфраструктуру нашего государства, США решились передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Сейчас администрация президента США завершает подготовку плана такой передачи, который должен быть согласован с Пентагоном с учетом ряда нюансов. Об этом уже сообщили американские издания. Также заявлено, что решен вопрос об обучении будущих украинских операторов этого вооружения на базе армии США в Германии.

Количество ЗРК Patriot, которые могут быть переданы Украине, не оглашается. Хотя сегодня агентство Associated Press сообщило, что для начала речь идет об одном комплексе Patriot, средняя стоимость которого составляет около $1 млрд.

Производит систему Patriot компания Raytheon с темпом примерно один ЗРК в месяц, а в запасе американской армии сейчас есть 480 таких комплексов. Поэтому пока неизвестно, откуда будет этот ЗРК передаваться Украине, либо из запасов армии, либо будем ждать изготовления. И это один из тех нюансов, которые должен согласовать Пентагон по запросу администрации, равно как и меры логистического обеспечения и процедуру обучения украинских военных.

Напомню, что ЗРК Patriot, уже длительное время находящийся в перечне потребностей ВСУ, имеет две главные особенности по сравнению с тем, что сегодня находится в арсенале нашей ПВО. Первая особенность – возможность уничтожения баллистических ракет, дальностью 60 км. А это значит, что Patriot является одним из немногих серийных комплексов противоракетной обороны. Вторая особенность – возможности этого ЗРК уничтожать и аэродинамические враждебные цели. То есть имеется в виду и самолеты, и крылатые ракеты на расстоянии до 160 км. Именно это и сделает его самым дальнобойным средством ПВО в составе нашей системы защиты от вражеских атак.

Ракетная система Patriot носит оборонительный характер, поэтому она не вызывает у администрации Байдена оговорок, как с системами ATACMS или с ударными беспилотными комплексами Grey Eagle. Мы надеемся, что этот процесс будет реализован в ближайшей перспективе. Таков общий фон этой истории с ЗРК Patriot для Украины.

Юрий Игнат, спикер Командования Воздушных сил ВСУ, отметил, что информация о Patriot - это приятные новости для каждого украинца. Эти системы рассматривались ранее и есть взгляд Воздушных сил до 2035 года, где предполагалось переоснащение Воздушных сил, включая системы Patriot. Желанное создание украинской отечественной системы ПВО в ближайшей перспективе вряд ли удастся, потому что на это нужны годы и много денег.

Другого выхода для украинского ПВО нет, как перевооружаться на натовские образцы вооружений, в том числе речь идет и о системе ПВО сухопутных войск. Также ПВО пехоты будет вооружаться западными образцами. NASAMS, IRIS-T и Patriot могли бы стать основой ПВО и, вместе с ПВО сухопутных войск, эшелонированной ПВО в будущем. Первые шаги уже сделаны, NASAMS и IRIS-T уверенно воюют и хотелось бы дополнить их еще системами Patriot. Пока что информация у нас на уровне СМИ со своими источниками в США, но надеюсь, что будут и официальные заявления в ближайшее время. За границей сейчас учатся подразделения от сухопутных войск на комплексах, которые нам уже переданы. Также знаем о подготовке и специалистов для Воздушных сил. Однако пока о Patriot речь не идет.

Эффективность ПВО против иранских дронов

Сегодня ПВО продемонстрировала в очередной раз высокую эффективность в борьбе с иранскими дронами.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ отметил, что противник делает все под кальку. Выпускает дроны уже в третий раз из восточной части Азовского моря, из Краснодарского края, и каждый раз они меняют свои цели. На этот раз был атакован центральный регион Украины, в частности, Киевщина. Атакуют ночью, чтобы исключить визуальную привязку к цели и привлечь такое мощное вооружение как зенитные ракеты. 13 БПЛА были сбиты.

Россияне атакуют, никакие морозы не мешают выполнять задачи этим барражирующим боеприпасам. Речь идет только о нелетной погоде, когда может быть оледенение или шквальный ветер. Также неизвестно, это старая партия, или уже из новой партии. Задачи Воздушных сил и сил обороны уничтожать эти воздушные цели.

Для уничтожения Shahed 136 привлекаются мобильные группы, ЗРК и другие средства. Работаем по вражеским БПЛА с земли, потому что чрезвычайно трудно сбивать истребителями, которые у нас есть. Надо видеть цель и подсвечивать ее. Именно поэтому нам нужны современные истребители с мощным радиолокационным оборудованием, прицельные комплексы и мощное вооружение. Поэтому ждем  истребители, чтобы усилить авиацию Воздушных сил.

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Колонка Згурца
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