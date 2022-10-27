Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму США и двух человек, знакомых с вопросом.

Отмечается, что гравитационная бомба B61-12 должна была прибыть на базы НАТО в Европу весной 2023 года, но ее прибытие запланировано на декабрь 2022 года.

США и союзники решили прибегнуть к замене более старого оружия на новую версию на различных хранилищах в Европе из-за усиления напряженности из-за угроз России применить ядерное оружие в Украине и растущую обеспокоенность, что Западу нужно сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии.

Модернизация программы B61 открыто обсуждалась в бюджетных документах и публичных заявлениях в течение многих лет, и представители Пентагона заявили, что обновление необходимо для обеспечения безопасности арсенала.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

26 октября Россия провела ядерные учения , которые, по данным Кремля, глава Минобороны описал как имитацию "массированного ядерного удара" в ответ на ядерную атаку на Россию.