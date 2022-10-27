США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб, - Politico
Соединенные Штаты Америки ускорили размещение более точной версии своей основной ядерной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе
Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму США и двух человек, знакомых с вопросом.
Отмечается, что гравитационная бомба B61-12 должна была прибыть на базы НАТО в Европу весной 2023 года, но ее прибытие запланировано на декабрь 2022 года.
США и союзники решили прибегнуть к замене более старого оружия на новую версию на различных хранилищах в Европе из-за усиления напряженности из-за угроз России применить ядерное оружие в Украине и растущую обеспокоенность, что Западу нужно сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии.
Модернизация программы B61 открыто обсуждалась в бюджетных документах и публичных заявлениях в течение многих лет, и представители Пентагона заявили, что обновление необходимо для обеспечения безопасности арсенала.
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