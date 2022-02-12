США решили эвакуировать сотрудников посольства в Украине, - AP
Соединенные Штаты готовятся эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы российского вторжения в Украину
Об этом сообщает AP .
Источники агентства утверждают, что о своем решении Вашингтон объявит сегодня, 12 февраля. В Украине могут оставить ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны поближе к границе с Польшей.
В январе Госдеп США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке, а их семьи обязали уехать из страны.
10 февраля Государственный департамент рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Президент США Байден выступил с аналогичным призывом и уточнил, что не будет направлять военных, чтобы помочь с эвакуацией.
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Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.
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