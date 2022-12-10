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США развернут свои авиационные и артиллерийские подразделения на территории Латвии

10 декабря, 2022 суббота
07:10
Мир

Минобороны Латвийской Республики сообщило об усилении военного присутствия США: американских солдат и военную технику разместят в Латвии на ротационной основе

Об этомговорится на сайте Министерства обороны Латвии.

В министерстве обороны Латвийской Республики заявили об утверждении планов США по усилению своего военного присутствия в странах Балтии: американские солдаты и военная техника будут опрокинуты в страну на ротационной основе.

"В ближайшие годы США обеспечат присутствие ротационных подразделений как на военных базах Адажи, так и Лиелварде, что будет значительно способствовать сдерживанию и обороне, а также улучшит взаимосовместимость между вооруженными силами Латвии и США", - информирует пресс-служба латвийского МО.

В Латвии изначально вооруженные силы США планируют развернуть артиллерийские и авиационные подразделения, отвечающие потребностям обороноспособности балтийской страны.

"Когда наши трансатлантические партнеры говорят об обороне стран Балтии, они не шутят. Правительство США понимает, что сдерживание базируется на мощном присутствии и сотрудничестве. Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, убедительно демонстрируют, что они будут продолжать это делать", – подчеркнул министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

  • Напомним, 1 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Вооруженные силы ФРГ увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса. В частности, Германия выделила военную бригаду Литве и предоставила истребители Eurofighter для защиты воздушного пространства стран Балтии.

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Латвия
США
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