Об этом говорится в материале CBS.

Отмечается, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для опрокидывания и развертывания в любом театре военных действий сроком до нескольких суток.



Подразделения 101 десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".

Отмечается, что главное послание этих тренировок состоит в том, чтобы сказать потенциальному врагу "мы здесь" и быть заранее готовыми дать отпор в случае нападения.

22 октября страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной: в Литве – Iron Wolf, в Польше – Puma. В Iron Wolf принимают участие девять других стран НАТО, включая Германию, Норвегию, Великобританию и США. Учитывая существующие фото, отрабатываются действия механизированных соединений в лесах и городской застройке. Относительно учений Puma, принимают участие Польша и армии Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США.

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