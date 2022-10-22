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США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии рядом с границей Украины в Румынии, - CBS

22 октября, 2022 суббота
16:13
Мир

США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии, одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США, рядом с границей Украины в Румынии

Об этом говорится в материале CBS.

Отмечается, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для опрокидывания и развертывания в любом театре военных действий сроком до нескольких суток.

Подразделения 101 десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".

Отмечается, что главное послание этих тренировок состоит в том, чтобы сказать потенциальному врагу "мы здесь" и быть заранее готовыми дать отпор в случае нападения.

  • 22 октября страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной: в Литве – Iron Wolf, в Польше – Puma. В Iron Wolf принимают участие девять других стран НАТО, включая Германию, Норвегию, Великобританию и США. Учитывая существующие фото, отрабатываются действия механизированных соединений в лесах и городской застройке. Относительно учений Puma, принимают участие Польша и армии Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США.

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