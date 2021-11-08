США разрешили вакцинированным от коронавируса въезд в страну

Об этом сообщает "Голос Америки" .



В Соединенных Штатах было отменено ограничение на въезд в страну.



Авиаперевозчик United Airlines отмечает, что по сравнению с прошлой неделей количество международных пассажиров выросло в 1,5 раза. Перевозчик Delta Air сообщил, что количество бронирований составляет 450%, и предупредил пассажиров о возможных длинных очередях на паспортном контроле в аэропортах.



Туристы должны прививаться вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими регуляторами. Сертификаты о вакцинации будут проверяться перед посадкой на самолет или пункте пересечения границы у всех пассажиров, кроме детей до 18 лет.



В Белом доме сообщили, что "предоставят дополнительные ресурсы", учитывая вероятный рост пассажиропотока в аэропортах и на наземных пунктах пропуска.



Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа ввела ограничения из-за коронавируса в 2020 году. Въезд в США был запрещен людям без гражданства или вида на жительство в США из 33 стран, в том числе из 26 государств Шенгенской зоны, Индии, Китая, Ирана, Южной Африки, Бразилии, Великобритании и Ирландии. Украина в этом списке указана не была.



Также въезд в страну был запрещен тем, кто побывал в одном из циз 33 государств меньше, чем за 14 дней до того.



По словам представителей туристической отрасли США, граждане этих 33 государств составляли 53% туристического потока США, поэтому из-за ограничений с марта 2020 года было потеряно 300 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в США завершили испытания таблеток от COVID-19 Pfizer, что на 89% снижает уровень госпитализаций и риск тяжелого заболевания у взрослых.

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