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США разрешили перевод $6 млрд в рамках соглашения с Ираном об обмене заключенными

12 сентября, 2023 вторник
08:06
Мир

Соединенные Штаты отказались от санкций, чтобы разрешить перевод $6 млрд иранских активов из Южной Кореи в Катар. Это необходимо для осуществления ранее объявленного обмена заключенными между США и Ираном

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что общие контуры американо-иранского соглашения, согласно которому пяти гражданам США, задержанным Ираном, позволили выехать в обмен на передачу средств и освобождение пятерых иранцев, содержащихся в Соединенных Штатах, были обнародованы 10 августа.

Согласно документу Госдепартамента Энтони Блинкен решил, что отказ от санкций отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Документ, отправленный комитетам конгресса США, впервые официально признал, что правительство США освобождает пятерых иранцев, содержащихся в Соединенных Штатах, в рамках соглашения по обеспечению свободы пяти граждан США.

"Чтобы содействовать их освобождению, Соединенные Штаты обязались освободить пятерых граждан Ирана, которые сейчас содержатся в стране, и разрешить перевод примерно 6 млрд долларов иранских средств, хранящихся на закрытых счетах в Республике Корея, на закрытые счета в Катаре, где средства будут доступны только для гуманитарной торговли", – говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что перевод средств принесет только "ограниченную пользу Ирану", поскольку средства могут быть использованы только для гуманитарной торговли.

"Разрешить перевод этих средств с ограниченных иранских счетов, которые находятся в Корее на счета в Катаре для гуманитарной торговли, необходимо для облегчения увольнения этих граждан США", - добавляют в Госдепартаменте.

Представитель Белого дома Эдриен Уотсон сообщила, что 8 сентября Блинкен предпринял "процедурный шаг в текущем процессе, чтобы гарантировать, что иранские средства могут перемещаться с одного ограниченного счета на другой и оставаться ограниченными для гуманитарной торговли".

Она сказала, что администрация информировала конгресс с самого начала процесса.

"Как мы говорили с самого начала, мы имеем целью договориться об освобождении 5 противоправно удерживаемых американцев. Это остается деликатным и постоянным процессом. Хотя это шаг в этом процессе, ни один человек не был и не будет освобожден под стражу в США на этой неделе", – сказала Уотсон.

По словам восьми иранских и других источников, знакомых с переговорами, передача $6 млрд и обмен пленными могут состояться на следующей неделе.

  • В январе сообщалось, что правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, но лучший путь лежит через дипломатию.
  • Впоследствии заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил, что продолжается подготовка неофициального соглашения между США и Ираном о размораживании части активов и не введении новых санкций.
  • Президент США Джо Байден еще на год продлил действие санкций против организаций и физических лиц из РФ и Ирана, ответственных за незаконное содержание под стражей американских граждан за границей.
Иран
США
обмен пленными
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