США разрешили отдельным лицам въезд из Украины без прохождения теста на COVID-19
В США могут въезжать из Украины без прохождения теста на COVID-19 перед отъездом или подтверждение наличия вакцины могут только некоторые лица
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по своему усмотрению разрешили некоторым лицам из Украины въезжать в Соединенные Штаты без теста на COVID-19 перед отъездом", - говорится в сообщении.
Известно, что это касается граждан США; законных постоянных жителей; неграждан, имеющих иммиграционную визу США, неиммигрантов-неграждан, путешествующих с гражданином США или законным постоянным жителем и имеющих соответствующие проездные документы, позволяющие им путешествовать в Соединенные Штаты. Это право вступило в силу и истекает 1 марта 2022 года с учетом любых дальнейших продолжений.
Также Министерство внутренней безопасности (DHS) определило, что в национальных интересах разрешать въезд в США из Украины определенным лицам без предъявления доказательства вакцинации против COVID-19.
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