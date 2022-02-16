США разрешили отдельным лицам въезд из Украины без прохождения теста на COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по своему усмотрению разрешили некоторым лицам из Украины въезжать в Соединенные Штаты без теста на COVID-19 перед отъездом", - говорится в сообщении.



Известно, что это касается граждан США; законных постоянных жителей; неграждан, имеющих иммиграционную визу США, неиммигрантов-неграждан, путешествующих с гражданином США или законным постоянным жителем и имеющих соответствующие проездные документы, позволяющие им путешествовать в Соединенные Штаты. Это право вступило в силу и истекает 1 марта 2022 года с учетом любых дальнейших продолжений.



Также Министерство внутренней безопасности (DHS) определило, что в национальных интересах разрешать въезд в США из Украины определенным лицам без предъявления доказательства вакцинации против COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb