США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволило восстановить космические полеты компании Virgin Galactic после расследования полета ракетоплана Unity
Об этом говорится в заявлении компании.
После проверки управление и компания договорились расширить защищенное воздушное пространство во время запусков, а также улучшить коммуникацию по рейсах в режиме реального времени.
Unity начальные время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства.
Компания заявила, что пилоты столкнулись с ветром на большой высоте и сделали действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю.
После этого FAA остановило миссии Virgin Galactic и начало расследование.
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