Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Наука США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity

США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity

30 сентября, 2021 четверг
11:09
Наука Virgin Galactic

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволило восстановить космические полеты компании Virgin Galactic после расследования полета ракетоплана Unity

Об этом говорится в заявлении компании.

После проверки управление и компания договорились расширить защищенное воздушное пространство во время запусков, а также улучшить коммуникацию по рейсах в режиме реального времени.

Unity начальные время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства.

Компания заявила, что пилоты столкнулись с ветром на большой высоте и сделали действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю.

После этого FAA остановило миссии Virgin Galactic и начало расследование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Virgin Galactic
Читайте также:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 сентября, 2021 вторник
Усик пожаловался на гонорар, который получил за победу над Джошуа
"голосування" жителів ОРДЛО
29 сентября, 2021 среда
СБУ заявила о перехвате телефонных разговоров относительно фальсификаций на выборах в Госдуму РФ в ОРДЛО
Олександр Усик
29 сентября, 2021 среда
Украинский рефери боя Усик - Джошуа рассказал, когда в поединке произошел переломный момент
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.71
  • EUR
    Покупка 30.68
    Продажа 31.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
30 сентября
13:57
Медучреждения с 1 октября начнут оформлять исключительно электронные больничные, - Радуцкий
13:51
"Нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ": украинская делегация в ТКГ рассказала о "несколько странном" поведении россиян
13:35
Web Summit
Украина впервые будет представлена павильоном на международной IТ-конференции Web Summit
13:33
В Польше трое украинцев погибли в ДТП, одну украинку госпитализировали
13:33
Боксер, который нокаутировал Джошуа, назвал причины поражения британца от Усика
13:30
НСЗУ
Правительство объявило новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
13:15
СБУ разоблачила группировку, которая "вербовала" моряков для перевозки нелегалов
12:49
полиция
В Днепропетровской области трое полицейских "выбивали" признания с незаконно задержанных граждан
12:49
Виталий Кличко
Из-за высоких цен на газ ситуация со стартом отопительного сезона в Киеве близка к критической, - Кличко
12:39
Олимпиада-2022
Китай не пустит на Олимпиаду-2022 иностранных болельщиков
12:28
В Одесской области мужчина открыл стрельбу из ружья на улице, полиция провела спецоперацию
12:13
Деклассировал Джошуа: Абсолютный чемпион мира назвал Усика гениальным боксером
12:03
В Коломые демонтировали памятник советским воинам
11:54
больница
В Нацслужбы здоровья объяснили, как украинцы могут бесплатно получить помощь в частных медучреждениях
11:50
вакцина от коронавируса
В Киеве открыли еще один центр COVID-вакцинации
11:44
Олимпийский чемпион признал свою вину в деле о штурме Капитолия
11:31
Оккупанты в зоне ООС убили бойца ВСУ
11:29
школа
Иностранный опыт - украинским школам: как сделать образование более эффективным
11:18
Бабин Яр
"Обязуемся рассказать полную историю": представитель Госдепа США Прайс высказался относительно 80-летия трагедии в Бабьем Яру
11:18
"Барселона" повторила самый позорный за полувека старт в еврокубках
11:06
Дмитрий Разумков
Арахамия попросил подписные листы для снятия Разумкова с должности главы Рады
11:06
флаг России
"Северный поток-2": США продолжают мониторинг наложения санкций на связанные компании, - посол в РФ
10:59
алкоголь
В Украине с 1 октября изменятся правила продажи алкоголя
10:45
Фьюри объяснил, почему расстроился поражению Джошуа от Усика
10:37
AstraZeneca
COVID-вакцина AstraZeneca имеет эффективность 74%, - исследование
10:34
Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским, - Разумков
10:20
Лопес рассказал, кто виноват в срыве боя за титулы, которые он отобрал у Ломаченко
10:18
шторм
В Атлантическом океане сформировался шторм, который может превратиться в ураган
10:09
YouTube
YouTube будет блокировать видео фейки о вакцинах
09:52
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын вновь заявил о готовности восстановить связь с Южной Кореей
09:41
Футболист "Баварии" признался, что забил сумасшедший гол в ворота "Динамо" случайно
09:34
Зеленский присвоил звание Героя Украины историку, который исследовал трагедию Бабьего Яра
09:26
евро
Курс валют: цена евро упала ниже 31 грн
09:20
суд
В Запорожье группа из четырех человек убила профессора университета, среди обвиняемых - экс-полицейский
09:20
Вуйчич
Богдана Матияш: О секретах успеха
09:08
Украинец получил титул лучшего боксера 2021 года
09:02
В Украине зарегистрировано 11 757 новых заражений коронавирусом, в том числе 1054 - среди детей
09:00
вакцинация
7 млн украинцев сделали одну прививку от COVID-19
08:51
Криштиану Роналду
Роналду побил мировой рекорд в Лиге чемпионов
08:48
сепар лнр
Унижение, отсутствие дисциплины, пьянство и наркомания: террорист "ЛНР" сбежал от оккупантов и сдался украинским военным
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV