США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity

Об этом говорится в заявлении компании.

После проверки управление и компания договорились расширить защищенное воздушное пространство во время запусков, а также улучшить коммуникацию по рейсах в режиме реального времени.

Unity начальные время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства.

Компания заявила, что пилоты столкнулись с ветром на большой высоте и сделали действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю.



После этого FAA остановило миссии Virgin Galactic и начало расследование.