США разрешат въезд вакцинированным иностранцам с 8 ноября, - Белый дом

Об этом сообщил помощник прессекретар Белого дома Кевин Муньос в Twitter.

"Новая политика США в отношении путешествий, которая требует вакцинации иностранных туристов в Соединенные Штаты, начнется 8 ноября. Это касается как международных авиаперевозок, так и наземных путешествий", - написал он.

Муньос рассказал CNN , что перечень вакцин против COVID-19 примут до 8 ноября.

"Все одобренные и разрешены Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) вакцины, а также все вакцины, которые входят в перечень экстренного использования ВОЗ, будут приняты для авиаперевозок. Мы ожидаем, что то же будет и на сухопутной границе", - сказал чиновник .