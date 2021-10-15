США разрешат въезд вакцинированным иностранцам с 8 ноября, - Белый дом
В США с 8 ноября отменят ограничения на поездки в страну для вакцинированных иностранцев
Об этом сообщил помощник прессекретар Белого дома Кевин Муньос в Twitter."Новая политика США в отношении путешествий, которая требует вакцинации иностранных туристов в Соединенные Штаты, начнется 8 ноября. Это касается как международных авиаперевозок, так и наземных путешествий", - написал он.
Муньос рассказал CNN , что перечень вакцин против COVID-19 примут до 8 ноября.
"Все одобренные и разрешены Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) вакцины, а также все вакцины, которые входят в перечень экстренного использования ВОЗ, будут приняты для авиаперевозок. Мы ожидаем, что то же будет и на сухопутной границе", - сказал чиновник .
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