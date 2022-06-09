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США разработали для украинских военных учебную программу по использованию HIMARS, - WP

9 июня, 2022 четверг
14:29
Мир

Вооруженные силы США разработали план обучения взвода украинских солдат обращению с современными реактивными системами залпового огня HIMARS, которую США передали Украине

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марка Милли.

"Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая подготовит их к стандарту, при котором они станут эффективными. Не будет пользы просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть научены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как точную систему", – отметил американский генерал.

Милли также отметил, что британские военные будут обучать взвод украинских военных пользоваться системами M270. Великобритания планирует передать Украине три таких системы.

Генерал отметил, что россияне "продемонстрировали, что они превосходят украинскую артиллерию по количеству и его дальности" в боях на Донбассе, ставших основным акцентом в российских операциях.

По его словам, США уже отправили Украине десятки гаубиц M777, способных выпускать снаряды калибра 155 мм на расстоянии примерно до 40 км.

Милли подчеркнул, что ВСУ использовали это оружие с большим эффектом, но украинцам нужны "некоторые артиллерийские системы большей дальности".

Он отметил, что и HIMARS, и M270 нуждаются в серьезном обучении. Войска США разработали ускоренную программу тренировок для украинских солдат, начинающих обучение не с нуля, потому что уже стреляли из других видов артиллерии.

"У украинцев очень хорошие артиллеристы. Они прекрасно владеют артиллерией. Но они использовали системы советских времен, а затем переходили на другие системы", – добавил он.

  • Напомним, недавно Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы . Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет.

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