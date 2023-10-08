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США разочарованы подготовкой Израиля к нападению ХАМАС и ищут ответственных за неудачу израильской разведки, - Bloomberg

8 октября, 2023 воскресенье
10:22
Мир

Хотя были предупреждения, что палестинские боевики готовились к нападению, а в 2022 году США предоставили Израилю $3,3 млрд на оборону, они считают, что Израиль был совершенно не подготовлен к эффективной обороне

Об этом сообщает Bloomberg.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль может стать одной из самых больших неудач израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года, предполагают американские эксперты.

"Меня шокировало, что они смогли сделать это без Израиля или Соединенных Штатов. Неспособность подготовиться. Отсутствие войск на границе, провал забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей", - сказал Мартин Индык, экс-посол США в Израиле и сотрудник Совета по международным отношениям.

Израильские чиновники несколько месяцев подряд заявляли, что ХАМАС готовится к совершению акта терроризма, сообщали время и масштаб нападения, но руководство Израиля было не готово к эффективному сопротивлению, несмотря на то, что США в 2022 году выделили Израилю $3,3 млрд на оборону. США сравнивают это нападение с Войной Судного дня в 1973 году, когда Израиль не смог отразить внезапное нападение, которое Египет и Сирия совершили в еврейский праздник Йом Кипур. Израильские официальные лица отвергли какое-либо сравнение с 1973 годом.

"Пожалуйста, не придавайте ХАМАСу изящества Войны Судного дня. Я знаю, что есть много вопросов по разведке. Пожалуйста, прекратите спрашивать. Сейчас мы боремся. Я уверен, что в дальнейшем будет много дискуссий об интеллекте", — сказал спикер Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

Одними из причин неготовности Израиля к обороне США предполагают, что в стране был праздник или израильская армия и разведывательные службы могли быть заняты внутренними проблемами.

"Настоящая проблема здесь, вероятно, состоит в том, что израильтяне просто не верили, что ХАМАС рискнет проникнуть через границу. Отсутствие достаточного количества израильских сил в этом районе было серьезной неудачей", - сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и бывший представитель Госдепартамента на Ближнем Востоке.

События в Израиле: что известно

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

8 октября израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.

Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за событиями: детали в текстовой трансляции .

Израиль
Палестина
США
Военные новости
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