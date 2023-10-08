США разочарованы подготовкой Израиля к нападению ХАМАС и ищут ответственных за неудачу израильской разведки, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль может стать одной из самых больших неудач израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года, предполагают американские эксперты.

"Меня шокировало, что они смогли сделать это без Израиля или Соединенных Штатов. Неспособность подготовиться. Отсутствие войск на границе, провал забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей", - сказал Мартин Индык, экс-посол США в Израиле и сотрудник Совета по международным отношениям.

Израильские чиновники несколько месяцев подряд заявляли, что ХАМАС готовится к совершению акта терроризма, сообщали время и масштаб нападения, но руководство Израиля было не готово к эффективному сопротивлению, несмотря на то, что США в 2022 году выделили Израилю $3,3 млрд на оборону. США сравнивают это нападение с Войной Судного дня в 1973 году, когда Израиль не смог отразить внезапное нападение, которое Египет и Сирия совершили в еврейский праздник Йом Кипур. Израильские официальные лица отвергли какое-либо сравнение с 1973 годом.

"Пожалуйста, не придавайте ХАМАСу изящества Войны Судного дня. Я знаю, что есть много вопросов по разведке. Пожалуйста, прекратите спрашивать. Сейчас мы боремся. Я уверен, что в дальнейшем будет много дискуссий об интеллекте", — сказал спикер Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

Одними из причин неготовности Израиля к обороне США предполагают, что в стране был праздник или израильская армия и разведывательные службы могли быть заняты внутренними проблемами.

"Настоящая проблема здесь, вероятно, состоит в том, что израильтяне просто не верили, что ХАМАС рискнет проникнуть через границу. Отсутствие достаточного количества израильских сил в этом районе было серьезной неудачей", - сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и бывший представитель Госдепартамента на Ближнем Востоке.