Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что за последние несколько месяцев администрация Байдена и конгресс США рассматривают запрос Украины на получение кассетных боеприпасов. Высокопоставленные должностные лица не отклонили его полностью.

Украинское представительство просит кассетные снаряды для систем HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц. США имеют большие запасы таких боеприпасов, поскольку с 2016 года их начали выводить из эксплуатации в стране.

"Украинский запрос на кассетные боеприпасы, о котором CNN рассказали многочисленные американские и украинские официальные лица, - один из самых спорных запросов, с которыми украинцы обращались в США с начала войны в феврале", - утверждают в CNN.

В CNN напомнят, что кассетное оружие не точно и разбрасывает большое количество бомб на большой территории. Часто эти снаряды не разрываются после удара, что опасно в долгосрочной перспективе.

Такие боеприпасы запрещены конвенцией от 2008 года, которая подписана в 100 странах. Однако ни Украина, ни США, ни Россия к ней не присоединились. Примечательно, что РФ активно использует кассетное оружие в войне против Украины.

Напомним, 5 декабря The Wall Street Journal сообщал, что Соединенные Штаты тайно модифицировали пусковые установки HIMARS, переданные Украине, таким образом, чтобы ими нельзя было запускать дальнобойные ракеты по территории России.

6 декабря сенат согласовал оборонный бюджет США на 2023 год: бюджет составит $847,3 млрд, а $800 млн предусмотрено на дополнительную военную помощь Украине.

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