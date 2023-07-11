США разблокируют долгожданную продажу F-16 для Турции

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США Джо Байден согласует продажу истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом, заявил Джейк Салливан. Советник по национальной безопасности сказал, что президент "четко дал понять, что поддерживает передачу".

"Он не сделал никаких оговорок по этому поводу… Он намерен продолжить эту передачу", - сказал он.

В то же время Салливан не сообщил никаких подробностей и возможных сроков будущего соглашения.

В частности, некоторые партнеры из НАТО считают, что Турция использовала заявку Швеции на членство в НАТО для приобретения ранее заблокированных к продаже истребителей Lockheed Martin F-16 и комплектов модернизации для нынешних военных самолетов на 20 миллиардов долларов США, запрос на которые подали еще в октябре 2021 года.