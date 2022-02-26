США рассматривают возможность санкций против центрального банка РФ, - Bloomberg

Об этом сообщила вашингтонская корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин в Twitter со ссылкой на источники.



"США присматриваются к санкциям против российского центробанка, этот шаг нанесет удар по большей части $643-миллиардных резервов, накопленных Путином", - сообщила она.



Журналистка добавила, что окончательное решение еще не было принято и США хотят сделать это в координации с Евросоюзом, чтобы достичь как можно большего эффекта.



"Внесение центрального банка такой крупной экономики, как российская, в "черный список" не будет иметь прецедентов. Такой шаг может стать "разрушительным" для России и, по словам экономиста Тимоти Эша, приведет к обвалу рубля", - отметила Мосхин.