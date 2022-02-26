США рассматривают возможность санкций против центрального банка РФ, - Bloomberg
США рассматривают возможность санкций против Банка России – центрального банка РФ
Об этом сообщила вашингтонская корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин в Twitter со ссылкой на источники.
"США присматриваются к санкциям против российского центробанка, этот шаг нанесет удар по большей части $643-миллиардных резервов, накопленных Путином", - сообщила она.
Журналистка добавила, что окончательное решение еще не было принято и США хотят сделать это в координации с Евросоюзом, чтобы достичь как можно большего эффекта.
"Внесение центрального банка такой крупной экономики, как российская, в "черный список" не будет иметь прецедентов. Такой шаг может стать "разрушительным" для России и, по словам экономиста Тимоти Эша, приведет к обвалу рубля", - отметила Мосхин.
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